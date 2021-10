Gonzaga, nuove telecamere: al via i lavori. Più sicurezza

GONZAGA Hanno avuto inizio lunedì e dovranno terminare entro 60 giorni di lavoro, le operazioni di installazione del nuovo sistema di videosorveglianza che l’amministrazione comunale di Gonzaga ha pianificato con lo scopo di incrementare la sicurezza nel paese.

Di fatto, il progetto relativo al primo stralcio prevede il montaggio e la sistemazione di telecamere in piazza Matteotti, in Largo Martiri, in piazza Castello, nell’area delle scuole medie, presso la scuola primaria e in viale Fiera Millenaria, in corrispondenza delle zone sensibili. I dispositivi che verranno installati all’interno del centro storico dovranno essere posizionati e collegati attraverso i cavidotti, mentre in tutte le altre zone citate, occorrerà condurre degli scavi specifici al fine di facilitare l’allacciamento alla fibra; è inoltre previsto l’allestimento di una sala operativa nella sede della polizia locale.

«L’operazione di potenziamento della videosorveglianza – ha anticipato l’assessore ai lavori pubblici Luca Faccini – si svilupperà in un secondo stralcio, interamente finanziato dall’amministrazione comunale, che prevede la posa e l’attivazione di nuove telecamere nei punti sensibili di Bondeno, Palidano e del capoluogo».

Il Comune di Gonzaga investirà circa 100mila euro, in parte provenienti da risorse proprie e in parte sovvenzionati con contributi che l’ente ha ottenuto nell’ambito di un progetto per la sicurezza nelle città, promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in accordo con il Ministero dell’Interno. I lavori saranno, invece, eseguiti dalla ditta gonzaghese Sitip, che si è aggiudicata il bando di gara.

Cecilia Frignani