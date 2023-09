Mtb – Cherogroup, Froni s’impone a Fiera di Primiero. Maglia biancoverde per Giulia Bertelli e Ferreira

Treviolo (Bg) Il Trofeo Lombardia Francesconi di mtb si è chiuso sabato a Treviolo (Bg). In occasione del Memorial Amici Trealbe Ciclismo, ad esultare per la conquista della maglia biancoverde sono stati due atleti mantovani ovvero gli allievi Giulia Bertelli e Adriano Ferreira del Team Novagli. La competizione bergamasca, valida quale tappa anche del circuito Bg Cup Lombardia, ha emesso il seguente verdetto: tra le ragazze Giulia Bertelli, dopo aver condotto per lunghi tratti del percorso, è rimasta vittima di una caduta che non le ha impedito però di conquistare la piazza d’onore. Tra i ragazzi Adriano Ferreira ha completato il percorso ottenendo l’8° posto. Alla luce di tutto ciò, i due atleti, in particolare Giulia Bertelli che veste la maglia di leader, sono sempre più protagonisti anche del circuito Bg Cup Lombardia che prevede ancora due tappe. Soddisfazioni per le ruote grasse sono arrivate in questo weekend anche per gli atleti del Chero Group Team Sfrenati.

Sabato nella Mythos Primiero Dolomiti, a Fiera di Primiero (Tn), Alessandro Forni, con un numero di alta scuola, si è imposto nella categoria M3 mentre nel percorso Classic il successo è andato a Ivan Zanni nella categoria M6.

Piazza d’onore nella medesima competizione per Daniel Vincenzi tra gli elitesport e di Orietta Tosadori nel femminile; Filippo Melzani ha chiuso con un buon quarto posto nella M4. (b)