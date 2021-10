Calcio Seconda Categoria – Ispani: “Il mio Quistello è partito forte”

QUISTELLO E’ iniziata alla grande l’avventura del Quistello nel campionato di Seconda Categoria. Dopo le prime tre partite, i biancorossi guidati da Cristian Ispani sono in testa a punteggio pieno, insieme all’Union Team. E domenica c’è proprio lo scontro diretto a San Giorgio.

«Rispetto per tutti, ma niente paura – è il motto del mister – abbiamo cambiato poco rispetto alla scorsa stagione, il gruppo si è consolidato negli anni e questo può fare la differenza. I risultati per adesso sono buoni, ma dobbiamo tenere i piedi per terra. L’Union Team è squadra fortissima, partita per vincere il campionato, ma si sa che bisogna dimostrare sul campo il proprio valore. E vincere da favoriti non è mai semplice. Nel corso della stagione emerge sempre qualche squadra non accreditata, che diventa protagonista. Il nostro obiettivo è confermarci a questi livelli, più avanti vedremo in quale posizione saremo e se dunque potremo lottare per i primi posti. Affrontiamo l’Union con entusiasmo e voglia di far bene, anche per renderci conto del suo valore. E di conseguenza anche del nostro. Nelle prime tre partite, pur con tutto il rispetto, non abbiamo incontrato avversari insormontabili, però domenica contro l’Ostiglia c’è voluta una loro indecisione per sbloccare il risultato».