Grande festa di piazza a Villimpenta per i 40 anni del ristorante “Rosa”

VILLIMPENTA – A tavola come a casa. Il ristorante-pizzeria “Rosa” di Villimpenta ha festeggiato, lunedì sera, i 40 anni di attività dell’attuale gestione a conduzione familiare con una grande festa di piazza. Situato nel cuore del paese, il pubblico esercizio ha saputo e continua a conquistare il palato di innumerevoli clienti, abituali o saltuari, provenienti da ogni parte della provincia – e non solo – grazie ai piatti tradizionali della cucina locale, in primis il risotto “alla Villimpentese”, e a specialità nostrane. E poi ci sono le pizze, quelle classiche e quelle “speciali”. L’ambiente, gestito con passione e dedizione da Genziana Rinaldi e Alessio Zanolo, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la comunità di Villimpenta (sempre più “spoglio” di attività e che in virtù di ciò andrebbero maggiormente salvaguardate e valorizzate quelle che resistono, ndr) ma anche per avventori, famiglie, comitive, aziende e associazioni sportive. L’avventura dell’attuale gestione partì nel 1983, e quando ne parliamo con Genziana, all’epoca una bambina, la sua emozione è comprensibilmente tangibile: «Oggi per me, Alessio e nostra figlia Asia è un traguardo bellissimo. È incredibile pensare quanto sia volato il tempo da quando abbiamo preso in mano le redini del ristorante, con un sogno e tanta determinazione. Non posso mancare di citare i miei genitori, Gianni e Roberta, mia sorella Natascia, i nonni Licia e Severino, e tutto lo staff che ha camminato al nostro fianco lungo questo percorso». Parole alle quali si è subito allacciato anche il compagno-chef Alessio Zanolo, al quale abbiamo chiesto il segreto per riuscire a portare avanti dopo tanti anni un’avventura imprenditoriale che di questi tempi rappresenta quasi un’eccezione: «Serietà e impegno oltre che puntare sempre sulla qualità e la creatività sono i principi della nostra filosofia; ai quali aggiungerei il costante lavoro di ricerca e innovazione per accontentare le diverse topologie di clienti». A margine della serata conviviale, animata dalla vocal coach Luisa Malaspina, il sindaco di Villimpenta Daniele Trevenzoli e il direttore di Confesercenti Mantova Davide Cornacchia hanno omaggiato i titolari con due targhe celebrative.

Matteo Vincenzi