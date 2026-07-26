Calcio Serie B – Una domenica in riva al lago: a Sirmione c’è Mantova-Ambrosiana

MANTOVA Per i tifosi del Mantova si preannuncia una bella domenica a tinte biancorosse. La sensazione è che saranno in tanti oggi al centro sportivo di Sirmione (via Leonardo Da Vinci) a seguire dal vivo l’amichevole dei ragazzi di Francesco Modesto contro l’Ambrosiana. Del resto, dopo due settimane di prelazione, il totale degli abbonati è già salito a 3.600, cifra più che ragguardevole. L’appuntamento per oggi è alle ore 17.30, con tagliando d’ingresso a 5 euro (la biglietteria sarà aperta dalle 15.30). I dirigenti e i volontari del Rovizza – società calcistica padrona di casa – hanno fatto di tutto per richiamare gente. Ieri è stato installato uno stand con il merchandising ufficiale dell’Acm in vendita. Oggi ne verrà allestito un altro enogastronomico, per rifocillare i numerosi mantovani presenti. Insomma, ci sono tutte le condizioni per una grande domenica di sport e divertimento, da vivere con la leggerezza che il calcio d’estate riesce a riservare.

La curiosità è quella di vedere all’opera per la terza volta il nuovo Mantova, sebbene non ancora completo (mancano 3-4 elementi, che il ds Fabio Brutti conta di assicurare a Modesto entro l’inizio del campionato). Le due amichevoli disputate finora, agli antipodi per coefficiente di difficoltà, hanno fornito indicazioni confortanti. Quella di Volta Mantovana contro la selezione di dilettanti veronese è servita a riprendere confidenza con gli schemi e la mentalità di Modesto. Al di là del risultato (6-0) ha consentito di vedere per la prima volta all’opera i nuovi acquisti: da Gliozzi (autore di una doppietta) a Chinetti, da Ignacchiti a Tomasevic, da Silva a Vesentini e tutti gli altri subentrati. I mille tifosi sugli spalti si sono divertiti.

E avrebbero senz’altro seguito il Mantova in massa anche a Zingonia, per l’amichevole con l’Atalanta, se il match non fosse stato disputato a porte chiuse. Molti lo hanno fatto da casa, assistendo alla partita in diretta streaming dal canale youtube della Dea. Anche in questo caso sono rimasti soddisfatti. Il Mantova ha strappato un meritato 1-1, ma soprattutto ha convinto nella prestazione, nell’atteggiamento e nel gioco. Oltre ai nuovi acquisti, sono arrivate confortanti indicazioni dalla vecchia guardia: Bragantini sembra già in palla, Benaissa si è ripresentato in gran forma. E poi Trimboli, addirittura investito della fascia di capitano nella speranza di far rientrare i suoi propositi di lasciare il Mantova (a quanto risulta già ridimensionati rispetto a qualche settimana fa).

Oggi il Mantova riabbassa l’asticella, nel senso che di fronte avrà una squadra dilettantistica. L’Ambrosiana, squadra di Sant’Ambrogio Valpolicella, milita nell’Eccellenza veneta. Nella scorsa stagione si è classificata al secondo posto dietro allo Schio. È allenata da Jodi Ferrari e, tra i suoi punti di forza, c’è l’attaccante Giovanni Guccione, fratello dell’ex capitano del Mantova Filippo e capocannoniere dello scorso campionato con 17 reti. L’Ambrosiana, già avversaria del Mantova in Serie D nella stagione 2017-18, ha ricominciato la preparazione tre giorni fa. In casa Acm, ieri hanno lavorato a parte Vesentini, Cajazzo e Spinaccè (per quest’ultimo solo palestra). Non hanno preso parte alla partitella finale Ruocco, Meroni e Marai. Non è noto chi sarà a disposizione e chi no per il match con l’Ambrosiana. Chiunque ci sia, gli spunti non mancheranno.