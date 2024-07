Il 10 agosto a Sabbioneta serata in musica con “Mé, Pék e Barba”

Sabbioneta È sempre una festa con i “Mé, Pék e Barba” e con la loro musica. Il gruppo italiano di folk e musica popolare formatosi nel 2003, che deve il proprio nome a una vecchia storia popolare della bassa parmense del primo dopoguerra, sarà presente a Sabbioneta la sera di sabato 10 agosto, quando si esibirà in Piazza Ducale catalizzando l’attenzione per un paio d’ore, dalle 21.30 alle 23.30 (in caso di maltempo il concerto si terrà comunque, ma all’interno del Teatro all’Antica).

L’evento è frutto della collaborazione tra il Comune di Sabbioneta e la rassegna Musica in Castello, curata dall’associazione Piccola Orchestra Italiana.

L’iniziativa farà da corollario ad un’altra manifestazione che caratterizzerà la suggestiva notte delle stelle cadenti, ossia “Il Borgo dei Desideri”, promosso dalla rete dei “Borghi più belli d’Italia” di cui fa da diversi anni parte anche la città di Sabbioneta. (u.b)