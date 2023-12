Rugby – Viadana: Locatelli e Gasperini ok con i team azzurri

Dublino A Dublino vince l’Irlanda, ma la selezione Under 20 trova le risposte che cercava: 35 a 29 il risultato allo UCD Bowl. Grande prestazione nel secondo tempo dopo i troppi regali nel primo. Nicholas Gasperini del Rugby Viadana è entrato al 41’ al posto di Siciliano. Seconda vittoria in due partite disputate a Noceto per la Selezione Italiana U23 che batte l’Ireland Combined Academies per 45-10, nel secondo dei quattro match in programma contro la Selezione Irlandese. Ancora 45 i punti segnati dagli Azzurri allo stadio “Nando Capra”, ma questa volta a fare la differenza è una grande prova difensiva della squadra guidata da German Fernandez che limita a 10 punti e solo due mete marcate (a fronte delle 7 azzurre) gli avversari. Il giallonero Samuele Locatelli è entrato al 47’ al posto di Pontarini.