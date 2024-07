Viadana – Il Comune: “Tante opere per decoro urbano e non solo”

Viadana Anche il vicesindaco Alessandro Cavallari si sofferma su questi importanti interventi in essere, in primis partendo dall’iter dei lavori che porteranno alla riapertura della sala di San Matteo, restituendo, una volta conclusi, alla collettività un importante punto di riferimento nel contesto culturale e aggregativo: «Con grande soddisfazione possiamo comunicare il proseguo dei lavori che hanno come finalità ultima la riapertura del Cinema Lux di S. Matteo. I lavori – puntualizza l’amministratore locale – proseguono e l’obiettivo finale è sempre più a portata di mano».

Su altri cantieri in essere nelle frazioni nord: «Nel frattempo – continua Cavallari – a Cizzolo proseguono spediti i lavori di riqualificazione delle ex scuole che attraverso la realizzazione di un parco verde polivalente daranno la possibilità ai cittadini di fruire di luoghi fino ad ora non utilizzabili. Si proseguirà poi con la riqualifica della zona attigua al Monumento dei caduti di Cavallara in un’ottica di miglioramento del decoro urbano dell’area, nel mentre sono in corso dialoghi con gli enti preposti per la riqualifica della zona di Torre d’Oglio».

Contestualmente, Mariagrazia Tripodo assessore ai Servizi Sociali del Comune evidenzia la valenza degli interventi di via San Francesco: «Questi interventi non solo migliorano le condizioni strutturali delle abitazioni, ma hanno un impatto significativo sulle condizioni sociali dei nostri cittadini che vivono negli alloggi comunali». (l.c.)