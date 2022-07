Volley Serie B1 femminile – Il Porto vuole chiudere per il martello Giorgia Rancati

PORTO MANTOVANO Potrebbe essere il martello Giorgia Rancati (1996) il nuovo possibile colpo in entrata per la compagine di Cristina Guicciardi, ancora impegnata in B1. Rancati è reduce dall’esperienza nella Belladelli Quaderni in B2, club che ha rinunciato a disputare questo torneo in questa stagione, tanto che Chiara Fedrizzi ed Elettra Mazzola sono approdate alla Zoo Bautique.

Giorgia Rancati è cresciuta nelle giovanili del Crema, poi ha maturato esperienze a Castelleone e Offanengo, dove aveva come allenatore Giorgio Nibbio.

Oggi l’atleta di Grumello Cremonese incontrerà i dirigenti del Porto con la speranza che le due parti riescano a trovare l’accordo. Per la società portuense si tratterebbe di un rinforzo di grande levatura.

Nel frattempo, ha lasciato il team della presidentessa Carmen Rossi il libero Miserendino, in cerca di una squadra dove giocare con più continuità.