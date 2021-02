Ecco un fondo di 4mila euro per sostenere i negozi di vicinato

ACQUANEGRA – L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Monica De Pieri ha destinato la somma di 4.150 euro per il terzo bando per l’assegnazione di un contributo comunale a sostegno degli esercizi di vicinato, dei pubblici esercizi degli artigiani parrucchieri ed estetiste che risultano intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato e che sono stati obbligati da provvedimenti emanati dal Governo e dalla Regione Lombardia alla chiusura della propria attività per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Il contributo verrà erogato nella percentuale del 50% sul canone di locazione per i periodi di chiusura, fino ad un massimo di 500 euro per ogni immobile locato. I contributi verranno assegnati d’ufficio fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso in cui le richieste dovessero superare le risorse disponibili si procederà alla riduzione proporzionale della percentuale di assegnazione in modo da soddisfare la totalità delle domande