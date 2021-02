Una task force per risolvere le difficoltà economiche e sociali di Suzzara: la proposta di Fd’I

SUZZARA –

Un tavolo di tecnici e politici per confrontarsi sulle realtà economico-sociali di Suzzara, una sorta di task force in vista di quello che, a tutti gli effetti, dovrà essere l’anno della ripartenza e per cercare di risolvere le problematiche emerse durante la pandemia: è questo l’obiettivo che si pone la mozione presentata dai consiglieri di Fratelli d’Italia Luisa Melli e Michele Zanardi . Ed è proprio la capogruppo ad entrare nel merito della questione: «Con il Covid sono state evidenziate ancora di più le disuguaglianze di salute esistenti nella nostra società, evidenziando un maggior impatto sulla vita delle persone che vivono privazioni o che affrontano difficoltà di carattere economico. Servono soluzioni ad ampio raggio, con i sistemi di protezione sociale che devono essere solidi e ben finanziati e con un sostegno all’occupazione e al reddito per far fronte ai costi aggiuntivi e alle conseguenze delle malattie. Da qui l’idea del tavolo di confronto, per coinvolgere tutti i soggetti interessati all’economia del territorio ed i rappresentanti della vita politica locale, per affrontare e discutere le problematiche connesse alla situazione economico-sociale che è emersa soprattutto nel 2020». Una proposta di cui si discuterà nel prossimo consiglio comunale di Suzzara, che dovrebbe essere convocato in questi giorni, con la Melli e Zanardi che chiedono espressamente un gesto ed un impegno concreto al sindaco e alla giunta per la realizzazione e la convocazione in tempi rapidi di questo tavolo.