Il Comune di Rodigo ha premiato i suoi migliori studenti

RODIGO – Tra l’entusiasmo, l’emozione e l’orgoglio di tutti i protagonisti si è svolta ieri mattina in sala consigliare a Rodigo la cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti locali più meritevoli per quel che concerne l’anno scolastico 2021/2022. Un gesto con cui l’amministrazione comunale ha voluto premiare l’impegno degli studenti e gli importanti obiettivi da essi raggiunti in ambito scolastico ed accademico.

L’iniziativa promossa dal Comune, che ha messo a disposizione una parte delle risorse previste, ha avuto il sostegno anche dell’imprenditore locale Vincenzo Federici che ha contribuito a rendere più consistenti i fondi messi a disposizione degli studenti.

Prima della cerimonia di consegna il sindaco Gianni Grassi ha sottolineato ai giovani presenti l’importanza, non solo economica, di questo riconoscimento. Una borsa di studio, ha rimarcato, vuole essere, per chi la riceve, un premio per l’impegno profuso e per la determinazione e la volontà con le quali si è raggiunto un obiettivo che evidenzia la propria capacità di vivere il percorso formativo da protagonisti.

A consegnare l’importante riconoscimento ai tredici ragazzi e ragazze vi erano sia il primo cittadino Grassi, affiancato dagli assessori Simona Ometto, Chiara Comunian ed Emanuela Ranzato e dal presidente del consiglio comunale Marco Zen, che dal noto mecenate rodighese.

Le borse di studio che sono state assegnate agli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado sono andate a: Noemi Decò, Pietro Iacob e Lorenzo Tedoldi. Per la scuola secondaria di secondo grado sono stati, invece, premiati: Mariastella Douik, Harmanpreet Kaur, Filippo Maffezzoli, Alessandro Viardi e Mia Bonatti. Tra gli studenti universitari le borse di studio sono state assegnate a: Enrico Cauzzi, Elena Chiarello, Letizia Mori, Alex Ravenoldi e Silvio Morandi.