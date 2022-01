Concessione sala civica negata, Lega di Suzzara all’attacco: pressioni Anpi sul Comune

SUZZARA – A seguito della revoca di concessione della sala civica di Suzzara, avvenuta a fine ottobre nei confronti dell’associazione mantovana affiliata a CasaPound “Il volante” – che avrebbe richiesto l’assegnazione dello spazio comunale con il fine di presentare il nuovo libro “La morale di sinistra. Il vero volto dell’antifascismo” di Francesca Totolo – i consiglieri di opposizione del gruppo Lega, Guido Andrea Zanini e Paolo Gadioli, non avrebbero trovato giustificabile la scelta intrapresa dall’Amministrazione. Ciò che viene sostenuto dagli esponenti del Carroccio, è che dietro alle pressioni ricevute da Anpi, il Comune avrebbe immediatamente sospeso l’autorizzazione precedentemente concessa, omettendo di precisare formalmente le motivazioni: «Nel Consiglio comunale del 22 dicembre 2021 abbiamo richiesto delucidazioni circa il comportamento tenuto dal Comune di Suzzara, ma ci è stato raccontato che la revoca era dovuta a motivi di ordine e sicurezza. – hanno commentato i consiglieri leghisti – Perché non è stata indicata questa motivazione nel provvedimento di sospensione e in quello successivo di revoca? Perché prima dell’ingerenza di Anpi non c’era alcuna difficoltà? Oltre ciò, il Comune non ha prodotto la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e ha rimosso dal sito web istituzionale, il regolamento per l’uso della sala civica. A quanto pare – concludono i consiglieri – se la pensi diversamente, o se sei disprezzato da Anpi, a Suzzara potresti perdere alcuni dei diritti che la Legge Italiana ti riconosce».