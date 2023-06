“Curtatone in Europa”: il progetto è entrato nel vivo

CURTATONE – Serata importante venerdì per Corte Spagnola che ha presentato il progetto “Curtatone in Europa” con cui l’Ente diventa il primo comune della provincia ad avere una rappresentanza Europea.

Un progetto, questo, che vede in prima fila l’assessore Sofia Pantani ed il consigliere delegato Andrea Lombardini. «Sono onorata – ha detto Pantani – di aver abbracciato il progetto e di essere stata eletta per questa iniziativa e ancora di più di aver creato un gruppo di lavoro di giovani che credono nel proprio territorio e che credono che essere parte attiva della comunità sia un valore e un’opportunità».

La serata è stata anche l’occasione per parlare di agricoltura: nello specifico, in collaborazione con le consulte Politiche giovanili con il presidente Filippo Colli e Politiche agricole con il presidente Samuele Lovato è stata presentata la piattaforma “Futurium” nata da un progetto promosso dalla Commissione Europea, che permette lo scambio di informazioni con gli amministratori di tutta l’Unione Europea.