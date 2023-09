Calcio Coppa Italia Promozione – UnionMarmi e Asola avanti. E nei sedicesimi sarà derby

Mantova L’Union Marmirolo festeggia al fotofinish grazie alla rete di Luppi allo scadere. San Lazzaro domato 3-2 e pass conquistato per la sfida dell’11 ottobre con l’Asola. I biancorossi hanno a loro volta battuto per 3-1 il Borgosatollo e, grazie alla miglior differenza reti con la Sported Maris, passano il turno. La cronaca dello Schiantarelli. Poco prima della mezz’ora la sblocca Buonaiuto, da calcio d’angolo, trovando l’incornata vincente. Al 30’ è calcio di rigore per il Borgosatollo: dal dischetto si presenta Beqiri che si fa ipnotizzare da Somenzi. Sempre il solito Buonaiuto si rende ancora pericoloso al 36’: entra in area ma non riesce a sfondare. Nella ripresa, al 66’, Colosio pareggia con una bella rovesciata. Uno-due micidiale dell’Asola con Buonaiuto-Spagnoli che all’80’ raddoppia. Chiude i conti Buonaiuto al 90’ con un sinistro chirurgico. (Sem)