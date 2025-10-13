Il Comune di Viadana in cerca di sponsor per gli eventi natalizi

VIADANA – Il Comune di Viadana è in cerca di sponsor privati per contribuire al contenimento delle spese necessarie per la programmazione degli eventi natalizi.

L’avviso, che non prevede la formazione di alcuna graduatoria, è rivolto ad associazioni, imprese e altri soggetti interessati a promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione con l’Amministrazione, contribuendo alla realizzazione degli eventi.

«Con la presente manifestazione di interesse – precisa l’assessore agli Eventi Alessandro Cavallari – non è indetta alcuna procedura di affidamento e, quindi, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito». La selezione degli interlocutori si baserà su criteri di trasparenza, concorrenza, pubblicità, imparzialità, efficacia e proporzionalità. Agli sponsor sarà garantita ampia visibilità: sarà possibile esporre striscioni nei luoghi delle manifestazioni, partecipare a eventuali conferenze stampa di presentazione della programmazione natalizia e proporre altre modalità di promozione del proprio logo. Le proposte devono essere inviate via PEC all’indirizzo suap_sue@pec.comune.viadana.mn.it entro le 12 del 31 dicembre.