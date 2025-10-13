Muore a 32 anni, il corpo senza vita trovato nel letto dalla madre

OGLIO PO – Tragedia ieri mattina a Calvatone per la morte improvvisa di Elis Bardella, il 32enne lavorava nella pasticceria di famiglia “Dolce Follia”. E’ stata la madre Lucilla a scoprire il corpo del figlio senza vita immobile nel letto. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari che nulla hanno potuto fare per rianimarlo. La famiglia, infatti, vive sopra al negozio e quindi i soccorsi sono giunti immediatamente. Sul posto si sono portate automedica e ambulanza ma per il giovane, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario non ha potuto, infatti, fare altro che constatarne il decesso. In via Umberto Primo, dove si trova la pasticceria, è giunta anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Piadena per i rilievi del caso.

La famiglia Bardella è molto conosciuta in paese per la gestione della nota pasticceria in centro al paese che porta avanti con successo da generazioni. La “Dolce Follia”, riconosciuto nel 2010 come locale storico da Regione Lombardia. è anche famosa per “ufela”, un dolce tipico proprio di Calvatone, caratterizzato da una sfoglia molto particolare e unica nel suo genere.

Il titolare Maurizio Bardella oltretutto, si e’ molto impegnato per la raccolta di firme a sostegno del ripristino del collegamento tra Calvatone e Acquanegra interrotto da qualche anno per l’impraticabilità del ponte sul fiume Oglio. Piangono la scomparsa prematura del giovane Elis, oltre la mamma e il papà, il fratello Micheal e la cognata Malvina. I funerali si terranno domani a Calvatone alle 14.30.