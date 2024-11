Il Milan club Viadana dona strumenti per la riabilitazione all’ospedale

VIADANA Il Milan Club di Viadana si conferma campione di solidarietà. Infatti, il club viadanese di tifosi rossoneri – realtà da sempre attiva nel supporto alla comunità locale e delle aree circostanti – ha dimostrato, ancora una volta, il proprio impegno nel sociale. Nello specifico, grazie ai fondi raccolti tramite diverse iniziative benefiche organizzate sul territorio, il club ha donato al reparto di Medicina Generale dell’ospedale Oglio Po attrezzature fondamentali per la riabilitazione e l’assistenza ai pazienti, per un valore complessivo di circa 2.500 euro. Tra le attrezzature acquistate grazie alla generosità dei sostenitori del club e dei partecipanti alle iniziative benefiche figurano due deambulatori con appoggio antibrachiale, una parallela per la riabilitazione e una sedia a rotelle per obesi, strumenti necessari alle cure mediche. «Questi strumenti – sottolineano dal Milan Club rivierasco – permetteranno al personale sanitario di migliorare il livello delle cure e l’esperienza dei pazienti, rispondendo a specifiche esigenze del reparto». Un gesto che riempie naturalmente di orgoglio il club: «Siamo orgogliosi – affermano il tesoriere del Milan Club di Viadana Franco Bassoli e il presidente Dante Tassoni – di poter dare un contributo concreto alla nostra comunità e di supportare una struttura sanitaria importante come l’ospedale Oglio Po. Questa donazione è il frutto dell’impegno di tutti: soci, volontari e di tutti coloro che partecipano con entusiasmo alle nostre iniziative. La solidarietà – concludono – è uno dei nostri valori fondanti, e continueremo a lavorare per fare la differenza sul territorio».

Lorenzo Costa