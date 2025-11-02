Il motorismo storico a Castel d’Ario

Mantova La grande Fiera di Bologna di Auto Moto storiche ha ospitato, anche in questa edizione del 2025, la presentazione della 9a edizione della Giornata Mondiale Del Motorismo Storico Che, domenica 16 novembre, andrà in scena a Castel d’Ario ed in altre numerose località d’Italia. La presentazione è avvenuta nel grande recinto di Aci Storico che sostiene la Gmms sin dalla sua fondazione. Correva l’anno 2017 e nessuno aveva mai pensato, né in Italia né altrove, di dedicare una Giornata a questa passione che, ormai da molti anni, era già diffusa e radicata in ogni continente.

A conferma di quanto il motorismo storico sia radicato nella tradizione motoristica mantovana, proprio un gruppo di appassionati, cresciuti a pane a Nuvolari, ebbe l’idea di dar vita a questa iniziativa.

Detto fatto, si costituì un Comitato promotore che, da allora, organizza ogni anno questa vera e propria “festa del motorismo storico” che tiene alta ed alimenta la passione per i veicoli d’epoca.

A questa originale iniziativa occorreva accostare un personaggio che, da solo, ne riassumesse gli aspetti sia simbolici che storici. La scelta non poteva che ricadere sulla figura di Tazio Nuvolari in virtù del fatto che il sommo pilota ebbe modo di cimentarsi con i motori di Terra, Mare e Cielo.

La presentazione di Bologna è stata quindi coordinata da Giorgio Ungaretti e da Marco Pagliarini per la parte organizzativa ed arricchita dai contenuti culturali apportati dall’architetto Giampaolo Benedini in rappresentanza della Scuderia Nuvolari di Mantova.

Dopo un richiamo agli obiettivi che la Gmms persegue ed ai momenti salienti della sua attività, i relatori si sono soffermati ampiamente sul convegno che distingue questa 9a edizione della Gmms. Un appuntamento che, ancora una volta, si richiama agli obiettivi esclusivamente culturali ed etici che distinguono ogni edizione della Gmms che, in questa edizione 2025, avrà il suo momento centrale nel convegno intitolato: “Amedeo Bignami: il meccanico che sussurrava ai cavalli”. Come di consueto il convegno, grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale di Castel d’Ario, si terrà nel Salone Pretorio del castello a partire dalle ore 10,30.

Seppure nell’ambito di una sintetica presentazione del personaggio di Amedeo Bignami, il pubblico di Bologna ha dimostrato un enorme interesse per questa figura, oggi poco conosciuta, ma che ha goduto di notorietà internazionale negli anni 30-40 e 50 del secolo scorso.

Con queste premesse il convegno del 16 novembre prossimo si prospetta, quindi, come un appuntamento che gli appassionati non vorranno perdere per scoprire la vita straordinaria di questo “uomo di multiforme ingegno” che seppe sfoderare capacità eclettiche che andavano ben oltre quelle di un bravissimo e conteso meccanico di auto da Gran Premio e di F.1

Il convegno, infatti, godrà del contributo del nipote di Amedeo Bignami, il senatore Roberto Borroni, che parlerà del Bignami visto all’interno delle mura domestiche e dalla prospettiva della sua più stretta cerchia parentale.

Ma Amedeo Bignami, l’uomo che sapeva sussurrare ai cavalli, il meccanico che agiva più con lo stetoscopio che col cacciavite, è stato anche amico e confidente, oltre che meccanico di fiducia, di grandi assi del volante come Tazio Nuvolari, Achille Varzi e Juan Manuel Fangio. Ed ecco quindi che il convegno si avvarrà del contributo di grandi storici del settore come Attilio Facconi, per i rapporti col Mantovano Volante, di Ambrogio Pollastro, massimo conoscitore della storia di Achille Varzi, oltre che del senatore Roberto Borroni che è autore di una biografia su Amedeo Bignami e di un romanzo che racconta del rapimento di Fangio a Cuba che ebbe una forte eco sulla stampa di tutto il mondo. Nel convegno interverrà l’architetto Giampaolo Benedini che si soffermerà sul rapporto fiduciario che si instaura tra un pilota ed il proprio meccanico di fiducia.

Il programma della 9a Giornata Mondiale Motorismo Storico prevede anche un raduno di auto storiche sul piazzale antistante il castello, a partecipazione libera e senza pagamento di quota di iscrizione. Per partecipare al pranzo ufficiale che seguirà il convegno occorre invece prenotarsi al n. 3470816756 (Marco Pagliarini) entro giovedì 13 novembre.

Il programma della manifestazione si concluderà con la cerimonia ufficiale, che avrà inizio alle ore 15 presso il monumento a Tazio Nuvolari, nella omonima piazza, con l’intervento del sindaco di Castel d’Ario, delle associazioni che prendono parte alla manifestazione e degli appassionati, col la deposizione della corona d’alloro sul monumento del campione dei campioni.