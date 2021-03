Basket serie A2 f – Coach Borghi: “MantovAgricoltura, provaci con il Moncalieri”

SAN GIORGIO Sabato prossimo torna in campo il MantovAgricoltura San Giorgio. La squadra di Massimo Borghi non ha un facile impegno al Dlf (ore 21) dovendo affrontare Moncalieri, terzo nel girone Nord dell’A2 femminile. L’ultima gara disputata d è stata quella casalinga con la seconda squadra di San Martino di Lupari, vinta 74-59, che ha interrotto la serie di quattro sconfitte di fila. Alla sfida con le padovane doveva seguire quella di Bolzano con Alperia, rinviata invece al 14 aprile. «So benissimo che con Moncalieri è dura. Ha perso solo quattro gare, è compagine è di prima fascia – afferma coach Borghi – Da due settimane ci stiamo allenando con intensità e tanta voglia di far bene».

Sabato scorso a Torre Boldone Bolzano ha vinto 57-48 il recupero con Albino e deve anche recuperare con Moncalieri: «Alperia era partita in questa stagione con l’obiettivo di poter lottare per le prime posizioni – prosegue Borghi – Dovremo affrontarlo in Alto Adige nel recupero, come dovremo ospitare al Dlf Albino. Sono due sfide perse all’andata che stavolta cercheremo di chiudere col successo, perchè ci darebbe la possibilità di puntare all’ottavo posto».

Domenica a Brescia Crema, attuale capolista nel girone Nord, ha conquistato per la quarta volta consecutiva la Coppa Italia di A2 piegando 73-60 Udine, che in campionato è secondo: «Crema – conclude – ha ampiamente dimostrato di essere squadra al top».