In 5 giorni quota 31mila presenze per il presepe vivente di Piupega

PIUBEGA – Ieri il Presepio Vivente di Piubega ha riconfermato un successo senza precedenti. Un Capodanno straordinariamente gremito, con un record di oltre 8mila presenze. Il Presepio organizzato dall’associazione “Piubega Attiva” con numerosi volontari, è patrocinato dall’amministrazione comunale, dalla Provincia e dalla Regione. Ieri, ancora una folla di visitatori ha riempito le strade del paese letteralmente invaso.

Dall’apertura del 22 dicembre scorso, fino ad oggi si sono registrate circa 31mila presenze. Anche ieri, c’è stata gente arrivata da ogni dove, da Roma, Bologna, Milano, tedeschi, francesi soprattutto con i camper. Stupefatti gli organizzatori, e naturalmente soddisfatti dopo tanto lavoro, per la clamorosa riuscita. Dopo i tre anni di pausa causati dalla pandemia non pensavano si arrivasse a tanto successo. Lo spazio occupato dal presepio vivente può accogliere i numerosi spettatori su un’estensione di 8000 mq su un percorso lineare di 350mq e la durata del tragitto è di circa 40 minuti. Il presepe è animato da ben 150 comparse che danno vita a trenta attività e da tanti animali, anche gli apalca nella meravigliosa e suggestiva rappresentazione, trasformando Piubega in un’autentica Betlemme. I prossimi due appuntamenti saranno il 6 gennaio dalle 15 alle 18 con l’arrivo dei Re Magi e la celebrazione della Santa Messa finale e, domenica 7 dalle 15 alle 18. L’ingresso è a offerta libera.