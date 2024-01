Una nuova casa per le opere della Pro loco di Guidizzolo

GUIDIZZOLO – Le opere della Pro loco hanno trovato una nuova casa provvisoria, mentre nella sede “storica” dell’associazione sono in corso i lavori avviati dal Comune. La nuova sede provvisoria si trova in via Bruno Rodella.

«Quello che abbiamo trovato – afferma il presidente del sodalizio Michele Pezzaioli – è un luogo molto bello, centrale lungo via Bruno Rodella, dove vi si potranno anche tenere incontri culturali per la cittadinanza. Ringraziamo per tutto questo la famiglia Tomasi che ha concesso il locale, Aziz per averci messo tanta passione nel tinteggiare le pareti e Peltro 2000 per le scritte realizzate. Insieme si possono realizzare grandi cose. Grazie a tutti coloro che hanno a cuore questo nostro paese ed il richiamo della Pro loco», conclude il presidente del sodalizio guidizzolese.

Come noto infatti sulla sede “storica” dell’associazione sono in corso i lavori voluti dal Comune, e di conseguenza la Pro loco ha dovuto smobilitare i propri spazi per consentire l’installazione del cantiere. Proprio a tal proposito ancora un paio di mesi fa l’associazione aveva lanciato un appello ai guidizzolesi (e non): era necessario trovare spazi alternativi appunto per le opere che l’associazione ha raccolto nel corso del tempo. In quell’occasione l’appello era stato lanciato ad aziende e privati. Poi, dopo le varie ricerche, è stato inviduato il nuovo spazio di via Bruno Rodella dove i componenti il sodalizio dell’Alto Mantovano hanno trovato casa.