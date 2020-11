Ladri di vodka e ubriachi no mask tra piazza Cavallotti e dintorni

MANTOVA – Un ubriaco senza mascherina multato, due ladri di vodka denunciati, uno dei quali recidivo, e un gruppo di stranieri “a volto scoperto” che però sono riusciti a evitare le sanzioni previste dalle norme anti-Covid. Il tutto tra piazza Cavallotti e il lungorio, perché la città sarà anche in lockdown, ma questa è zona rossa da sempre, e per questo motivo le vecchie (e cattive) abitudini non cambiano. Lo hanno appurato gli agenti della Volante che l’altro ieri mentre passavano in piazza Cavallotti hanno notato una loro recente conoscenza, ovvero tale V.L., 31enne rumeno che avevano arrestato lo scorso giovedì 12 quando lo avevano inseguito e bloccato con un connazionale subito dopo avere rubato dei liquori e del caffé dal supermercato Coop di viale Risorgimento. Processato e rimesso in libertà con un divieto di dimora a Mantova al quale non deve avere dato grande importanza, il 31enne ha semplicemente cambiato complice (questa volta si tratta di S.V., 29 anni) e supermercato concentrandosi sul Carrefour di piazza Cavallotti. Qui i due sarebbero passati direttamente alla vodka ignorando caffé, amari, grappe e cognac. Di mascherine neanche l’ombra, mentre i rigonfiamenti dei loro giubbotti tradivano la razzia di bottiglie che avevano messo a segno poco prima nel supermercato, come veniva poi accertato dagli stessi agenti visionando le immagini delle telecamere a circuito chiuso del supermercato. In questo frangente, vista la trascorsa flagranza del reato, ai due (non necessariamente i ladri) veniva risparmiata la seccatura dell’arresto. I due rumeni infatti se la cavavano con una denuncia per furto aggravato. Il 31enne veniva inoltre segnalato alla Procura per la violazione del divieto di dimora nella provincia di Mantova, mentre a carico di entrambi è in arrivo la misura di prevenzione personale da parte del questore. Ieri mattina sempre in piazza Cavallotti gli agenti della Polizia locale hanno sanzionato un tizio in evidente stato di ebbrezza che andava in giro senza mascherina. Come disposto in questi casi dal relativo Dpcm per il contenimento del Covid, l’uomo dovrà pagare 400 euro di multa oppure 280 se lo farà entro cinque giorni. Nessuna sanzione invece per un gruppo di quattro stranieri segnalati da alcuni passanti ieri pomeriggio sul lungorio mentre bivaccavano. Quando sono arrivati gli agenti della Polizia locale i quattro si erano già messi le mascherine e stavano osservando scrupolosamente il distanziamento sociale. Per quale motivo fossero in giro (attività motoria, acquisto generi di prima necessità etc.) non è dato saperlo. Però conoscevano le disposizioni del Dpcm. Non è da tutti. (cad)