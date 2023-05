Calcio – Il Mantova sceglie il ds: Botturi sempre in pole, Obbedio attende

Mantova E’ sempre di grande attualità la questione legata alla scelta del ds. La società aveva promesso che entro la fine del mese, o comunque entro questa settimana, sarebbe arrivata la scelta finale. Si sta prendendo tempo, per cercare di capire quale possa essere il profilo più adatto per ricostruire tutto da capo, o quasi. Probabilmente molto dipenderà da quello che emergerà dalla giornata odierna. E’ plausibile che la società possa avere qualche indizio in più sul campionato che andrà a fare il prossimo anno. In ogni caso i nomi che ruotano attorno al Mantova sono tre. In cima alla lista dei desideri del presidente Filippo Piccoli c’è il ds della Pro Sesto, ed ex responsabile del Settore Giovanile, Christian Botturi, che ha già avuto contatti con il club di viale Te, ma pare abbastanza superficiali. Il dirigente della Pro Sesto ha tantissime offerte, anche da club di Serie B. Questa settimana avrà un incontro con la società meneghina, con cui ha ancora un contratto in essere, per capire i progetti futuri del club.

L’altro nome caldo è quello di Alfio Pelliccioni. L’esperto ds, che tornerebbe volentieri a Mantova, giovedì sarà a Monopoli per parlare con la società. Chissà che alla volta di mercoledì ci possa essere una svolta, altrimenti Pelliccioni comincerà a programmare la prossima stagione con la società pugliese. Chi non ha intoppi è Antonio Obbedio, che ha lasciato da poco il Renate e che sarebbe pronto a valutare l’ipotesi di lavorare per il club biancorosso. Questi i nomi principali, ma non si possono escludere sorprese. La società a breve dovrebbe annunciare anche il futuro responsabile scouting. Tutto fatto invece per Fioretto, che sarà il responsabile del Settore Giovanile.