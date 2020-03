L’ufficio postale di Viadana riapre dopo la sanificazione Installati anche i vetri protettivi

VIADANA – Il sindaco facente funzione Alessandro Cavallari, sollecitato dalle opposizioni nei giorni scorsi, ha provveduto ad interloquire, a nome dell’amministrazione comunale di Viadana, con Poste Italiane per la riapertura della sede del capoluogo.

Un passaggio importante ed atteso da tutta la cittadinanza, specie dalle fasce più deboli che ora potranno contare nuovamente su questo importante servizio. Infatti nel pomeriggio di ieri l’esponente di Palazzo Matteotti ha dato la notizia sui canali di comunicazione istituzionali dell’ente locale rivolgendosi direttamente ai cittadini del trovato accordo con l’azienda: «Dopo un collaborativo e proficuo colloquio con Poste Italiane, che ringraziamo sentitamente – ha affermato il primo cittadino – possiamo dirvi che in questi giorni di chiusura Poste Italiane ha provveduto a mettere in sicurezza con sanificazione e disinfezione complete e montaggio dei vetri tra clienti ed impiegati – barriera di cui in precedenza era sprovvista la sede di via Rocca – l’ufficio centrale di Viadana secondo le attuali norme anti virus».

Gli orari dell’ufficio del capoluogo, appositamente ridefiniti, prevedono l’apertura dello stesso da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e al sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Importanti novità per quanto concerne la sede di Poste Italiane di Cicognara: i nuovi orari, solo per questa settimana prevedono un’apertura al mercoledì e al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 in corrispondenza delle pensioni, mentre da lunedì prossimo è prevista la chiusura. Proprio sulla chiusura degli sportelli delle frazioni era intervenuta la minoranza consiliare nei giorni scorsi sottolineando come questo fosse un danno per molti anziani, impossibilitati a raggiungere gli sportelli di altre frazioni. «L’ufficio di San Matteo – ha concluso il primo cittadino Alessandro Cavallari – sarà comunque sempre aperto al martedì e al giovedì dalle ore 8.20 alle 13.45 ed al sabato dalle ore 8.20 alle 12.45».