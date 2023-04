Aviaria, il Governo stanzia 40 milioni

MANTOVA Una buona notizia per il mondo agricolo che, nei mesi scorsi, era stato colpito dall’aviaria – che aveva compromesso o causati gravissimi danni a numerosi allevamenti sparsi lungo tutto lo stivale: ammonta a circa 40 milioni il plafond che è disposizione delle aziende colpite e, ovviamente, le associazioni di categoria del mondo agricolo si sono subito messe in moto per informare adeguatamente i propri associati su come accedere ai finanziamenti.

Tra queste Coldiretti Mantova che, come abbiamo accennato, ieri ha informato che è stato pubblicato il decreto del ministero dell’Agricoltura e Sovranità alimentare a sostegno delle aziende agricole italiane colpite dall’aviaria nel periodo 23 ottobre 2021-31 maggio 2022.

Per le aziende colpite prosegue Coldiretti Mantova, «il Masaf ha complessivamente messo a disposizione 40 milioni di euro. Il danno subito dalle aziende è calcolato sulla base del valore di mercato degli animali e dei prodotti avicoli immediatamente prima che insorgessero fosse confermato qualsiasi sospetto di epizoozie. L’organismo pagatore territorialmente competente – ricorda Coldiretti Mantova – verifica la correttezza delle domande pervenute ed effettua il pagamento entro il 30 settembre 2023. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio di zona di competenza».

L’aviaria, lo ricordiamo, è originata dai 15 sottotipi di virus aviari, tra questi c’è H5N1, circolante dal 1997, che è stato identificato come il più preoccupante proprio per la sua capacità di mutare rapidamente e di acquisire geni da virus che infettano altre specie animali. Gli uccelli che sopravvivono a H5N1 lo rilasciano per un periodo di almeno 10 giorni. Lo scorso novembre una riunione avvenuta congiuntamente tra il Masaf e il ministero della salute, aveva quantificato in 27 i focolai, concentrati soprattutto in Veneto e in Lombardia.