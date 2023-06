Calcio – Mantova, Vincenzo Talluto nuovo responsabile scouting

MANTOVA Dopo il dt Christian Botturi, il Mantova comunica un’altra figura del nuovo organigramma, che va oltretutto a colmare un vuoto. Vincenzo Talluto è stato nominato responsabile del settore scouting. Milanese, 37 anni, Talluto ha conseguito l’abilitazione come osservatore professionista al corso Figc di Coverciano nel 2021, e di Football Data Analyst nel 2023. Ha conosciuto Botturi nell’ultima stagione alla Pro Sesto, dove anche in questo caso ricopriva il ruolo di capo scouting. I due hanno lavorato bene fianco a fianco, tanto che quando il presidente biancorosso Filippo Piccoli ha manifestato al dt la volontà di creare un’area scouting, il dt bresciano ha subito fatto il nome di Talluto come responsabile. Il Mantova torna così dopo qualche anno a dotarsi di una rete di osservatori, che dovrebbe dare frutti a medio-lungo termine. Era uno degli obiettivi dello stesso Piccoli, fatto intendere già al termine del play out con l’Albinoleffe, quando affermò la necessità di slegarsi da vincoli troppo stretti con altre società; e l’auspicio di dotarsi di una struttura più autonoma e indipendente nella visione/selezione dei giocatori.

Non si segnalano novità, invece, sul settore giovanile. Marco Fioretto è stato individuato come il nuovo responsabile, ma deve prima risolvere il contratto con l’Atalanta. In realtà è solo una questione di tempo: forse già alla fine di questa settimana, o all’inizio della prossima, Fioretto dovrebbe ottenere il via libera dal club bergamasco per accasarsi al Mantova. Sostituirà Tommaso Mari, ma quest’ultimo potrebbe comunque rimanere nel vivaio biancorosso, magari tornando ad allenare una squadra.