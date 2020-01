Tutti insieme nuovamente dopo 50 anni per premiare il loro maestro

Grazie (Curtatone) Si sono ritrovati, dopo oltre 50 anni, per ricordare i vecchi tempi e scrivere una nuova pagina di ricordi gli alunni della scuola elementare “R. Ardigò”, remigini nel 1963. Una reunion nata appena il loro maestro, Silvio Moretti, classe 1925, ha espresso il desiderio di rivederli. Ecco, dunque, che ex studenti ed insegnante si sono ritrovati in una trattoria di Grazie per una serata in cui il tempo sembrava essersi fermato per tornare indietro di 50 anni: Moretti, infatti, con lo stesso carisma ed autorevolezza di un tempo ha dato consigli e suggerimenti ai suoi ragazzi, anche se ora più che sessantenni: tra loro ci sono oggi ingegneri, avvocati, medici, funzionari e non solo. A quegli alunni, che forse furono gli ultimi ad intingere i pennini nei calamai posti nei banchi, il maestro Moretti ha regalato un proprio acquerello, altra passione sviluppata negli anni dall’insegnante. Una grande festa che si è poi conclusa con la consegna di una targa di ringraziamento a ricordo dell’incontro e la promessa di ritrovarsi il prossimo anno.