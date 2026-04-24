Calcio Eccellenza – Vetere: “Poggese, salvezza raggiunta. Ora chiudiamo bene”

POGGIO RUSCO E’ stata una domenica di festa in casa Poggese. Al Truzzi Stadium i biancazzurri hanno batto il Cellatica grazie alla quarta rete stagionale di Matteo Vetere. Tre punti che hanno permesso ai ragazzi di mister Salmi di conquistare finalmente la matematica salvezza ad una giornata dal termine e di chiudere, comunque vadano gli ultimi match, davanti alle altre mantovane Castellana e Castiglione. «È stata una partita tosta sotto tanti punti di vista – afferma l’attaccante – . Mentalmente perché eravamo un po’ tesi e la gara era importante per entrambe. Sotto il punto di vista tattico è stata molto equilibrata. Il mio gol è stato solo una conseguenza del lavoro fatto da tutti noi da inizio anno. Sono contento sia arrivato il gol in casa visto che al Truzzi non avevo ancora trovato la gioia della rete. La dedico alla mia famiglia che mi sta sempre vicino e a tutta la squadra a cui sono molto legato».

La Poggese si era presentata ai nastri di partenza nel Girone C di Eccellenza come matricola. Ma strada facendo ha saputo dare del filo da torcere a tutte le avversarie. «Sicuramente è stata una stagione non semplice visto anche il cambio allenatore. Ma credo che siamo stati bravi ad adattarci, superando tante difficoltà e a toglierci anche delle soddisfazioni. Abbamo lavorato sodo e da squadra. Avremmo voluto fare qualcosa in più, ma alla fine speriamo di concludere bene la stagione. A livello personale penso che avrei voluto decisamente fare di più. Purtroppo, però, non sempre si riesce ad incidere, l’importante è dare il massimo sempre, sia in allenamento che la domenica. Per questo dico che, nonostante mi aspettassi di più, non ho rimpianti. Essere arrivati davanti alle altre squadre mantovane è un bel traguardo, al quale la società teneva particolarmente: siamo contenti di aver dato questa soddisfazione ai nostri dirigenti e allo staff tecnico. Se lo meritavano».

Domenica i biancazzurri affronteranno in trasferta la Juvenes Pradalunghese, distanziata di un solo punto dalla Poggese. «Affrontiamo una squadra tosta – spiega il classe 2004 – ed è a tutti gli effetti uno scontro diretto. Proprio per questo siamo concentrati e daremo tutto fino alla fine». Infine Vetere rivolge un ringraziamento speciale anche ai tifosi poggesi: «Giocare davanti a questo pubblico è stato bellissimo. Sicuramente quando hai un supporto di questo tipo, dove non arrivano le gambe ci arriva il resto. Questo penso sia stato molto importante contro il Cellatica, ma anche in tutte le altre partite casalinghe della stagione».