Aiuto cuoco rubava dalla dispensa del ristorante in cui lavorava

MANTOVA Nel serata di ieri giungeva alla Centrale Operativa della Questura una telefonata da parte del titolare di un noto Ristorante/Pizzeria, sito alle porte di Mantova, il quale riferiva di essersi accorto, nell’ultimo periodo di un continuo ammanco di merce alimentare dal magazzino. Immediatamente giungeva sul posto una “Volante” che prendeva contatti con l’esercente il quale riferiva di avere visionato le telecamere dell’impianto di videosorveglianza del locale e di essersi accorto che uno dei suoi dipendenti rubava dai frigoriferi, posti all’interno dell’area magazzino, alcuni generi alimentari che poi occultava e caricava sulla propria autovettura.

Nel momento in cui gli Agenti di Polizia chiedevano al giovane, un “aiuto cuoco” 27enne mantovano, presente al momento dell’intervento, spiegazioni sull’accaduto, costui, sorpreso dalle accuse rivoltegli dal titolare, dapprima negava ogni addebito ma poi, una volta incalzato dalle domande dei poliziotti e dalla visione dei filmati in cui era stato immortalato nei momenti in cui si era reso responsabile di svariati furti, si scusava ed ammetteva le proprie responsabilità.

A quel punto il titolare del Ristorante, reso edotto dagli Agenti circa le sue facoltà di poter procedere per le vie legali, si riservava di presentare denuncia di furto nei confronti del proprio dipendente.