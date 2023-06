Calcio 2ª Categoria – Leorati: “Casaloldo, ancora uno sforzo. Daremo tutto per battere il Lambrugo”

Casaloldo E’ la vigilia del match col Lambrugo, l’ultimo della stagione per il Casaloldo. Che deve vincere per andare in Prima, con due gol di scarto o segnandone almeno tre. «I ragazzi sono consapevoli di avere un’occasione importante – afferma l’allenatore Alceste Leorati – l’abbiamo preparata facendo i soliti due allenamenti per non dare troppa pressione ai ragazzi. Sappiamo di avere un solo risultato a disposizione, non sarà facile, ma ci proveremo fino alla fine». «La sconfitta a Concesio, con gol subito a 5 minuti dalla fine, ci ha spiazzati – ha poi continuato – loro hanno fatto qualcosa in più di noi, soprattutto sulle palle inattive e nella supremazia territoriale ma, a dire il vero, non hanno creato nessuna grossa occasione». Così invece l’analisi del mister sulla stagione: «E’ stata davvero dura, soprattutto dopo la scomparsa del presidente. Personalmente, comunque vada, sarà una stagione triste perché tutte le volte che andrò al campo, mancherà sempre qualcosa. I ragazzi, dopo l’esonero di mister Vincenzi, si sono compattati, riuscendo ad arrivare sino a qui. Dal punto di vista sportivo, da neopromossa aver raggiunto il terzo turno dei play off è un grandissimo risultato». E per il futuro… «Siamo riusciti a portare avanti la stagione con grandi difficoltà; adesso pensiamo a questa finale e poi riorganizziamo il tutto con calma. Porteremo avanti l’attività nel limite delle nostre possibilità. Siamo in pochi e una piccola realtà calcistica, tutti fanno il massimo e anche di più».