Intercettati dai carabinieri su un furgone rubato: uno si becca una denuncia, l’altro invece riesce a scappare

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI Nella notte tra il 9 ed il 10 ottobre scorso ignoti, previa effrazione di una finestra, si introducevano presso il deposito veicoli del Comune di Gazoldo degli Ippoliti e, dopo essersi impossessati delle chiavi di un furgone Opel Movano, di proprietà di quel Comune ed adibito al trasporto persone, lo asportavano.

Una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mantova, impegnata in un servizio perlustrativo, transitando nei pressi del Centro Commerciale “LA FAVORITA”, notava il prefetto furgone, con il logo del Comune di Gazoldo degli Ippoliti, aggirarsi nei parcheggi. I militari, insospettiti della presenza di quel mezzo comunale in orario notturno, decidevano di effettuare un controllo del veicolo. Alla vista dei militari, però, il conducente del furgone accelerava cercando di allontanarsi, ma vedendosi inseguito dalla gazzella dell’Arma, abbandonava il mezzo e, unitamente ad un passeggero, cercava di far perdere le proprie tracce.

Inseguiti dai militari, solamente il conducente del furgone veniva bloccato e successivamente accompagnato in Caserma. I successivi accertamenti svolti dai Carabinieri hanno permesso di verificare che il furgone in questione era stato asportato in precedenza dal parcheggio mezzi del Comune di Gazoldo degli Ippoliti. La denuncia di furto veniva formalizzata nella mattinata dal Sindaco di quel paese, Claudio Pedrollo, allertato dagli stessi militari.

Al termine degli accertamenti il ventitreenne, trovato alla guida del furgone rubato, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Mantova per il reato di ricettazione del furgone rubato.

Sempre nella stessa mattinata i Carabinieri della sezione Radiomobile di Mantova, hanno provveduto a restituire il mezzo recuperato agli aventi diritto.