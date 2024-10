Trovato con un etto e mezzo di hashish: 21enne in manette. Denunciato l’amico che era con lui

MANTOVA Nel pomeriggio di martedì scorso 8 ottobre, nell’ambito di un servizio finalizzato alla repressione dei reati predatori da strada e del traffico di sostanze stupefacenti, Polizia di Stato e Guardia di Finanza hanno controllato e tratto in arresto un cittadino tunisino di 21 anni e denunciato a piede libero un coetaneo italiano, poiché trovati in possesso di gr 142,51 gr di sostanza stupefacente di tipo hashish. Durante il medesimo servizio, un altro soggetto veniva sanzionato amministrativamente per la detenzione a fini di uso personale di sostanza stupefacente di tipo cocaina per un peso di gr 0.38. In particolare, gli operanti notavano due soggetti giungere nei pressi di un’area verde del quartiere di Borgochiesanuova a bordo di un’autovettura. Uno di questi scendeva dalla medesima e, addentrandosi di qualche metro tra la vegetazione, ne usciva con una busta dalla quale estraeva un involucro che riponeva all’interno del suo giubbino, per poi rigettare la busta all’interno della vegetazione e tornare a bordo dell’autovettura, raggiungendo un gruppo di ragazzi poco distanti. Dato l’atteggiamento sospetto dei soggetti, si procedeva ad identificare i medesimi tra i quali coloro che avevano lasciato l’autovettura: un cittadino tunisino senza fissa dimora e un cittadino italiano residente a Mantova, con precedenti di polizia anche specifici, entrambi di anni 21, e si procedeva a perquisizione nei confronti di costoro. Il ragazzo tunisino, nella tasca del giubbino da lui indossato deteneva sostanza stupefacente di tipo hashish per un peso complessivo lordo di gr 44,01, nonché denaro contante ammontante a euro 1290. Si provvedeva anche a perlustrare il luogo ove era stato visto gettare in precedenza la busta e ivi si rinveniva e sequestrava altra sostanza stupefacente di tipo hashish per un peso complessivo di gr 98,5. Per quanto riguarda il 21enne italiano, la perquisizione personale dava esito negativo ma, estendendo la medesima alla sua abitazione, veniva ivi rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente di tipo hashish per un peso di gr. 0.66, nonché un bilancino di precisione. Un altro ragazzo del gruppo, un cittadino tunisino di 35 anni, veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente di tipo cocaina per un peso complessivo di gr 0.38 e sanzionato amministrativamente. D’intesa con il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Mantova, il cittadino tunisino veniva tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Mantova in attesa del rito di convalida, mentre il cittadino italiano veniva denunciato a piede libero.