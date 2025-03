Investe una moto e scappa. Pirata della strada rintracciato dopo un’ora: era anche ubriaco

VOLTA MANTOVANA Finisce con l’auto contro una moto che viene trascinata alcuni metri, poi scappa dal luogo dell’incidente e viene intercettato solamente un’ora dopo: era già da un carrozziere ed è risultato ubriaco alla guida. Il conducente dell’auto così si è beccato tre denunce in una, mentre il conducente della motocicletta è in condizioni gravi all’ospedale di Mantova. L’episodio si è verificato ieri poco dopo le 16 all’ingresso di Volta Mantovana, in pratica all’incrocio tra via Primo Maggio e strada Volta-Pozzolengo. In sostanza l’automobile non avrebbe dato la precedenza alla motocicletta, alla cui guida c’era un uomo di 44 anni, andando a collidere contro la due ruote e poi, almeno secondo le testimonianze di alcuni presenti, trascinando il motociclista per alcuni metri.

Subito dopo lo schianto, però, il conducente dell’auto – un 58enne residente a Volta – invece che fermarsi per sincerarsi delle condizioni del motociclista e dare l’allarme, si è dato alla fuga lasciando il 44enne riverso lungo la strada. Sul posto sono quindi arrivati i soccorsi: la polizia locale intercomunale di Volta Mantovana, un’ambulanza e un’automedica. Dopo le primissime cure sul posto il motociclista è stato caricato in ambulanza e portato all’ospedale di Mantova in codice rosso, dove versa in condizioni serie – ma non sarebbe in pericolo di vita.

Dal canto suo la polizia locale, oltre a svolgere i rilievi, ha dovuto giocoforza mettersi alla ricerca del conducente dell’auto – una Fiat Panda. A seguito dell’impatto l’auto avrebbe perso la targa, e grazie a quest’ultima gli agenti della polizia locale, sfruttando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza, sono stati in grado di risalire al modello dell’auto e – all’incirca – a seguirne il percorso. Dopo un’ora di ricerche la Panda e il conducente sono stati rintracciati: erano in una carrozzeria di Volta Mantovana.

Il 58enne così è stato sottoposto all’alcoltest e, a peggiorare la situazione, è risultato positivo con un tasso alcolemico di 1,20. Per lui quindi tre denunce: guida in stato di ebbrezza, fuga dal luogo dell’incidente e omissione di soccorso. Patente e e auto sono stati ritirati dalla polizia locale. Per il conducente dell’auto nessun trauma, ma solamente i conti che ora dovrà fare con l’autorità giudiziaria.