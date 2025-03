Partita, uscita da scuola e incidente. Traffico in tilt alle porte della città

MANTOVA Un altro sabato trafficatissimo per il centro città causa la contemporaneità della partita di calcio con la conseguente chiusura della zona attorno al Martelli, l’uscita degli studenti dalle scuole e la bella giornata di sole che ha portato le persone ad uscire di casa.

Il punto più critico si è registrato poco prima delle 14 sul cavalcavia, dove il traffico proveniente dagli Angeli e quello proveniente dalla Sabbionetana è rimasto completamente ingessato per almeno una ventina di minuti complice anche un incidente avvenuto all’altezza del rondò dell’Esselunga. Tutto questo ha causato un gigantesco intoppo con le vie di Pradella incapaci di assorbire il traffico proveniente da sud e di conseguenza le due rotonde si presentavano completamente intasate.

La situazione lungo i viali che costeggiano il ParcoTe non è che fosse decisamente migliore, poiché per lunghi tratti la coda fino all’imbocco di viale Montello stentava a procedere nel senso di marcia.

Anche il post partita è stato costellato da diversi ingorghi stavolta soprattutto in direzione lungolago. Coda da corso Garibaldi fino ad arrivare al rondò davanti al castello di San Giorgio con tempi di percorrenza smisurati e pazienza degli automobilisti ai limiti. Segnalati anche intasamenti lungo via Cardone e via Giulio Romano, anche in questo caso per la mancanza di sfogo sulle arterie laterali. E ora che il tempo si mette al bello, la situazione può solo peggiorare. O migliorare?