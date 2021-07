Basket Serie A2 maschile – Di Carlo: “Staff, pronti per una stagione da protagonisti”

MANTOVA Gennaro Di Carlo sta seguendo con molta attenzione la campagna acquisti degli Stings. Il roster biancorosso, che si prepara ad un’altra stagione in A2, è ormai in via di definizione. All’appello mancano il secondo straniero e qualche altro atleta che negli obiettivi del confermato coach partirà dalla panchina, pronto a dare il cambio a chi farà parte del quintetto base.

«Per il secondo straniero stiamo valutando se è il caso di prenderne un altro oppure se ci sarà la conferma di Veideman – dichiara Di Carlo – . Al momento siamo più orientati a cambiare, quindi è probabile che arrivi qualche altro atleta indispensabile per avere una panchina lunga».

Salutato David Weaver, come primo straniero è già stato ingaggiato Vojislav Stojanovic, mentre gli altri volti nuovi della Staff sono: Martino Mastellari, Armando Verazzo, Antonio Iannuzzi e Marco Laganà. Fra le partenze più significative, ricordiamo capitan Ghersetti, approdato alla Sebastiani Rieti allenata dall’ex Stings Alessandro Finelli; e Bonacini, che dopo una sola stagione a Mantova è andato alla Bakery Piacenza neopromossa in Serie A2.

«Al momento – riprende Di Carlo – non posso che ritenermi soddisfatto di come procede la campagna acquisti. È logico che tutte le squadre si rinforzano e che c’è tanta concorrenza. Bisogna pur sempre tenere presente l’aspetto economico. Se uno guarda al mercato, si può dire che ci siano squadre di alto livello e squadre di “basso” livello, almeno sulla carta. Udine, Torino e Verona stanno costruendo organici di tutto rispetto. Ma ora come ora tutti sono forti, poi sarà il campo a dare i verdetti. Ci saranno squadre partite con grossi obiettivi che stentano; e ci saranno quintetti sorpresa che nessuno preventivava».

Ma cosa chiede alla sua squadra coach Di Carlo? «Cuore, professionalità, impegno – risponde – . Nella precedente stagione, quando presi in mano la squadra, chi poteva pensare che saremmo arrivati sino ai play off? Oltretuto abbiamo affrontato Torino, che in finale si è giocato con Tortona la possibilità di salire in A1. Alla squadra chiedo continuità e di mollare solo dopo la conclusione della gara. Un primo banco di prova per quanto ci riguarda sarà la Supercoppa con Udine, Verona e Orzinuovi».