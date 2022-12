Maxi riqualificazione a Sorbara di Asola, i lavori sono ai nastri di partenza

SORBARA (Asola) – Inizieranno a giorni, a cura della Cressoni Costruzioni di Volta Mantovana, i lavori di riqualificazione conservativa, funzionale e tecnologica dell’abitato storico della frazione di Sorbara.

Si tratta di un intervento da oltre 700mila euro, per il quale il Comune ha ottenuto da Regione Lombardia 629mila euro nell’ambito del bando “Borghi Storici”, con un cofinanziamento da parte dell’ente locale di circa 80 mila euro.

Con questo importante intervento la frazione asolana sarà così sia un borgo storico sia un borgo rurale e potrà diventare meta di turismo per riscoprire i valori della ruralità. Una frazione nella quale negli ultimi anni è venuta alla luce anche una necropoli dell’Età del bronzo, a testimonianza dell’antichità dell’insediamento.

Il progetto prevede la riqualificazione complessiva di piazza Tosio, del sagrato della chiesa e della vecchia pesa, oltre alla strada centrale della frazione – quella vicino al palazzo Tosi Martinengo – e dell’area interessata dai giardini pubblici.

«La nostra amministrazione – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Luciano Carminati – crede fortemente in questo progetto e abbiamo lavorato per elaborare una visione progettuale d’insieme che permetta di riqualificare e valorizzare Sorbara. Abbiamo già provveduto alla consegna dei lavori con il sopralluogo da parte della ditta all’area interessata e l’intervento dovrebbe concludersi poi entro la fine di agosto». Verranno innanzitutto realizzati tutti i necessari sottoservizi e posata la rete per il gas metano. Il Comune punta poi quindi a recuperare l’immagine storico-rurale del borgo che si sviluppò attorno alla residenza estiva della nobile famiglia dei conti Tosio Martinengo di Brescia. Nel cuore della frazione, dalla piazzetta alla via principale verrà eliminato l’asfalto e il brecciolino e arriveranno i ciottoli e il lastricato.