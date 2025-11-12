La minoranza sulla discarica di Marmirolo: “Più controlli per la discarica di Pozzolo”

MARMIROLO – Durante la seduta del consiglio comunale convocato in sala civica per domani alle 18.30, verrà discussa l’interpellanza presentata dai consiglieri dell’opposizione Ama Marmirolo, che chiedono al sindaco e alla giunta chiarimenti sulla situazione procedurale e sulle azioni intraprese dall’amministrazione nell’ambito dell’iter di valutazione di impatto ambientale (Via) relativo al progetto della discarica di amianto a Pozzolo.

Nell’interpellanza la minoranza ricorda come da tempo la possibile realizzazione dell’impianto in una ex cava di Pozzolo sia oggetto di un forte dissenso tra i cittadini suscitando forti preoccupazioni legate alle potenziali conseguenze di carattere ambientale, viabilistiche e sanitarie. I consiglieri, con la capogruppo Roberta Gaburri, sottolineano che il Comune ha nominato un geologo di fiducia per seguire la procedura, ma chiedono di conoscere nei dettagli l’incarico affidato e se siano stati coinvolti altri professionisti per la redazione di osservazioni tecniche nei vari ambiti: geologico, acustico, ambientale e viabilistico.

Tra i quesiti posti dai consiglieri figurano anche la richiesta di sapere se sia stato predisposto uno studio sul traffico dei mezzi pesanti in ingresso e in uscita dalla discarica (previsti circa 18 camion al giorno in entrata/uscita), e a chi sia stato affidato tale incarico.

I consiglieri chiedono inoltre se siano state commissionate verifiche indipendenti sullo studio acustico presentato dalla società proponente Ammit, e se siano stati avviati approfondimenti specifici per la tutela delle falde e dei pozzi.

L’opposizione chiede poi se l’amministrazione abbia analizzato gli aspetti legati alla biodiversità e all’impatto visivo del progetto, nonché se abbia valutato le modifiche progettuali discusse in sede di Via, in particolare l’aggiunta di due metri di argilla come strato impermeabilizzante. Un altro aspetto riguarda i carotaggi effettuati da Arpa e dalla società proponente, dai quali sarebbero emersi 12 campioni con superamento di zinco e cadmio.

I consiglieri di minoranza chiedono perché il Comune non fosse presente durante l’esecuzione dei rilievi e se abbia richiesto controanalisi o verifiche supplementari.

L’interrogazione della minoranza chiede infine se il Comune abbia avviato interlocuzioni con Regione Lombardia e Arpa Lombardia – assessorato all’ambiente – per valutare l’ipotesi di una bonifica del sito, qualora venissero confermati livelli di inquinamento incompatibili con l’autorizzazione di una discarica.

Nel corso del consiglio comunale di domani sera è inoltre prevista la la discussione riguardo le interpellanze presentate sempre dal gruppo di minoranza relative allo stato dei lavori della palestra della scuola primaria di Marmirolo e quella inerente la funzionalità e progettazione dell’ufficio tecnico del Comune.