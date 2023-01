La solidarietà di Acquanegra ai bimbi ucraini, raccolta una montagna di giocattoli

ACQUANEGRA – Sono stati davvero tantissimi i giocattoli che sono stati donati per i bambini ucraini nel corso della “Babbo Fiaccolata”, la tradizionale fiaccolata organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni acquanegresi che si è svolta alcuni giorni fa con partenza dal piazza XXV Aprile.

«La raccolta dei giocattoli – spiega la sindaca Monica De Pieri – è andata davvero molto bene e proseguirà ancora per alcuni giorni. Il materiale che è stato raccolto verrà poi consegnato al professor Zynovi, responsabile di alcune associazioni umanitarie, che provvederà a portarli in Ucraina e a consegnarli direttamente ai bambini e alle bambine». Chi volesse ulteriormente contribuire alla raccolta può portare qualche altro giocattolo entro l’Epifania, consegnandolo all’ufficio anagrafe in municipio.

Nel corso della Babbo Fiaccolata sono anche state battute all’asta quattro coperte della solidarietà ed una sciarpa realizzate in lana all’uncinetto dalle volontarie dell’associazione La Rondine, con il ricavato dalla vendita che sarà devoluto in beneficenza all’associazione Fuorigioco che si occupa di realizzare il sogno sportivo di persone diversamente abili.

L’iniziativa della coperta della solidarietà proseguirà anche nei prossimi giorni e la consegna dei materiali potrà avvenire in biblioteca o direttamente alle rappresentanti dell’associazione La Rondine con sede in via Canneti 16, mail: gruppolarondine@gmail.com.

Si possono realizzare mattonelle all’uncinetto o a maglia, delle dimensioni di 20 centimetri per lato, che andranno a formare le coperte che verranno poi messe in vendita. È possibile donare anche una coperta completa. Nel corso della serata anche Babbo Natale è passato in centro per lo scambio degli auguri con grandi e piccini e al ritorno della fiaccolata è stato offerto un caldo ristoro a tutti e un intrattenimento musicale a tema natalizio a cura di Davide Cerry e del gruppo gli Invisibili.