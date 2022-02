Sci Alpino – A Pampeago tra oggi e domani ben 4 trofei: “I Piaceri del Gusto”, “New Vit”, “Icim” e “Clean Pack”

PAMPEAGO Oggi e domani a Pampeago va in scena la seconda e terza prova del circuito Mn/Cr/Pc/Pv per le categorie Baby-Cuccioli-Ragazzi-Allievi, con ben 4 trofei: “I Piaceri del Gusto”, “New Vit”, “Icim” e “Clean Pack”. La kermesse sarà valida come qualificazione ai Campionati Regionali di Categoria, sia di slalom sia gigante, nonchè uno slalom e un gigante riservata a Giovani/Senior di tutti i Comitati Regionali. La due giorni di gare vedrà al via il fior fiore del parco atleti delle quattro province padane, con in testa il Piacenza Ski Team. Pronti a rompere le uova nel paniere i due club virgiliani, lo Sportime Mantova e lo Sci Club Marmirolo. Lo staff organizzativo dello Sportime Mantova e dello Sci Club Marmirolo, coadiuvato dallo staff dello Sci Cai Mantova, ha predisposto tutto al meglio. Oltre alle due gare del circuito sono programmate anche lo slalom e il gigante per Giovani/Senior. Anche qui le sfide all’ultimo centesimo non mancheranno, con atleti provenienti da molti comitati regionali come Alpi Centrali, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emiliano Romagnolo. Le piste sono state perfettamente preparate dallo staff di Pampeago sotto la guida di Mirko De Florian, ex atleta della Nazionale Italiana di Sci e direttore delle piste di Pampeago. Ringraziamenti a Piero de Godez, direttore dell’Itap di Pampeago, e a Sergio Zeni, deux ex machina dell’Ufficio gare. Chiuse le iscrizioni per il gigante, c’è ancora tempo fino alle ore 14 di oggi per lo slalom.