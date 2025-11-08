Ladri seriali di biciclette denunciati dai carabinieri a Suzzara

SUZZARA Amici per la pelle, ma pure per le biciclette. Degli altri ovviamente.

Due tunisini, un 32enne ed un 36enne, entrambi senza fissa dimora, sono stati denunciati rispettivamente il primo per la settima volta, mentre il secondo soggetto solamente per la seconda volta.

Ebbene si, Come recita la canzone, “ladri di biciclette”. Ma di un certo livello però.

La coppia ha collezionato l’ultima denuncia a seguito del furto di una e-bike del valore di 700 euro ai danni di un 26enne del luogo, il quale la custodiva gelosamente nel cortile della propria abitazione. I Carabinieri di Suzzara hanno raccolto inconfutabili fonti di prova che hanno permesso di individuare i due presunti autori del furto.

I Carabinieri hanno così deferito all’Autorità Giudiziaria i due soggetti poiché ritenuti responsabili, in ipotesi accusatoria, del reato di furto aggravato in concorso.