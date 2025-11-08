Porta armi e munizioni nella sua nuova casa ma non comunica il cambio di residenza: denunciato

SERMIDE E FELONICA Deteneva legalmente una pistola calibro 9×21 e 200 cartucce compatibili con l’arma. Peccato però che avendo cambiato casa, il soggetto non abbia denunciato all’Autorità l’avvenuto spostamento delle armi e munizioni.

I Carabinieri della Stazione di Sermide, al seguito di un controllo, hanno ritirato il materiale bellico sottoponendolo a sequestro e denunciando alla Procura della Repubblica il proprietario, un 36enne del luogo poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di omessa denuncia di armi.