Discarica abusiva a Serravalle: i carabinieri denunciano due persone

SERRAVALLE A PO Rifiuti di ogni genere, pericolosi e non, in forte stato di abbandono nel giardino di un’abitazione a Serravalle a Po. È quello che si sono trovati davanti ai loro occhi i Carabinieri della Stazione di Sustinente, unitamente ai colleghi della Polizia Locale. L’intervento congiunto ha permesso di sequestrare l’intera area ed i proprietari, un 39enne ed una 61enne, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuti responsabili, in ipotesi accusatoria, di aver creato un deposito incontrollato di rifiuti.