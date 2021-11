Lascia per 15 minuti il passeggino con due gemellini incustodito a fianco della SR 10

HINTERLAND – Scene di ordinaria irresponsabilità, che purtroppo si registrano sempre più di frequente. È successo nel primo pomeriggio di ieri quando alcuni passanti presenti nel centro di Bonferraro hanno udito dei gemiti provenire da un passeggino lasciato incustodito nel parcheggio che affianca la strada regionale 10 – ex Ss Padana Inferiore. A quel punto una negoziante si è avvicinata e ha trovato due gemellini infreddoliti che tossivano con una certa insistenza. «Quando ho visto i piedini spuntare dal passeggino sono rimasta sbigottita e senza parole. È inaccettabile che quei due bimbi, che avranno avuto sì e no 7-8 mesi, fossero lì soli, a pochi metri da una strada così trafficata». Senza attendere oltre, la donna avvisava i carabinieri e i sanitari, ma prima del loro arrivo, ecco, dopo un quarto d’ora, spuntare a distanza la madre (una cittadina straniera di origine africana) che sbracciandosi faceva segno che i bimbi erano suoi. «La donna era a circa 200 metri dal punto dove aveva lasciato il passeggino – racconta alla Voce un’altra cittadina -. Quando è arrivata abbiamo provato a chiederle perché avesse lasciato, seppure momentaneamente, i figlioletti soli, ma non ci ha risposto. Ha preso il passeggino e si è diretta verso la stazione dei treni». Nel frattempo venivano ricontattati i militari per avvisarli che la giovane madre aveva lasciato Bonferraro. La notizia ha immediatamente fatto il giro dei social, dove i commenti di sdegno si sono moltiplicati nel giro di pochi minuti. (ma.vin)