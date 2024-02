L’Associazione BOOM scoppia di solidarietà a Mantova

Tanti gli eventi organizzati dall’Associazione, tra questi la “Partita del cuore”, il momento di solidarietà che si è tenuto a giugno 2023 allo Stadio Martelli con la Nazionale cantanti. Nell’occasione sono stati raccolti fondi per 80 mila euro (anche grazie all’AIL) da destinare all’Ospedale cittadino “Carlo Poma”.

ACQUANEGRA SUL CHIESE – È passato quasi un anno dal fischio finale della “Partita del cuore”, l’evento di solidarietà che si è tenuto a giugno 2023 allo Stadio Martelli con la Nazionale cantanti, organizzata dall’Associazione Boom di Mantova che ormai è pilastro importante per la solidarietà del nostro territorio con tantissimi eventi che hanno tutti un unico, e grande, scopo: aiutare il prossimo, essere accanto alla comunità mantovana, collaborando con grandi realtà come l’Asst di Mantova, contribuendo a generare benessere per tutti i cittadini.

In questi mesi è stato vivo il ricordo dell’evento “Boom una scintilla di solidarietà”, la partita di calcio con obiettivo solidale, conclusa per 5 a 1: momento che ha permesso di raccogliere fondi per 80 mila euro (grazie anche al contributo di AIL) da destinare all’Ospedale C. Poma di Mantova per acquistare strumentazione utile ai pazienti onco-ematologici, impiegata in tutte quelle situazioni in cui si rende necessario conservare globuli rossi concentrati (emazie) e plasma.

Sfiorare le 3000 persone presenti allo Stadio Martelli per godersi lo spettacolo sportivo, con la presenza in campo della Nazionale Cantanti e le leggende del Mantova Calcio come Pupita, Siniscalchi, Caridi, Staniste, Spinale, Graziani, Altinier e Cuffa, è stato un grande traguardo che ha consentito di portare benefici alla struttura ospedaliera mantovana. Un evento fortemente voluto dall’Associazione Boom, impegnata in tutta l’organizzazione che ha visto la collaborazione con altre realtà del mantovano: da Abeo, ad Avis e ad Ail, impegnate a supportare la grande macchina organizzativa.

Senza dimenticare le istituzioni: dal Comune di Mantova, alla Provincia di Mantova, Regione Lombardia, all’Asst e ATS di Mantova, al Coni e al Mantova Calcio, che hanno supportato in ogni modo tutto l’evento.

«Il grande progetto che abbiamo messo in piedi ospitando la partita del cuore a Mantova non si è concluso a giugno del 2023, le donazioni sono continuate e il grande cuore dei mantovani ha permesso di raggiungere l’obiettivo di acquistare l’importante frigoemoteca», sono le parole della Presidente Marcella Deantoni, «Abbiamo raccolto ricordi indelebili, l’abbraccio di Mantova e dei mantovani è arrivato forte e chiaro! non posso che ringraziare ancora tutti gli sponsor che hanno reso possibile tutto, ai vigili del fuoco, soccorso Luna blu, MG Security e le forze dell’ordine che hanno vigilato perché tutto fosse perfetto, ma non ci siamo più fermati. In un vortice di supporto e altruismo abbiamo continuato a operare per il territorio mantovano».

Da “Mettiamoci in gioco” per aiutare Matteo fino a “Mantova col Cuore”. E a maggio...

Tanti i progetti realizzati dopo la Partita del cuore. Col progetto “Mettiamoci in gioco”, una serata di spettacolo tra sport e solidarietà per aiutare Matteo, un bambino di Piadena con una grave disabilità, riuscendo a sostenerlo insieme alla sua famiglia donandogli l’intero ricavato raccolto dalle offerte.

Una serie di tornei di calcio a 5 nelle palestre mantovane per fare squadra e aiutare Matteo, insieme a Luca Mercuri e Fabio Merlino dei Warriors, giocatori di hockey e football in carrozzina e Andrea Devincenzi atleta paralimpico, che insieme hanno raccontato le loro esperienze di vita, da sportivi da un’altra visuale.

Sempre lo sport al centro e i ragazzi per supportare nella quotidianità, nel concetto di squadra, nell’ascoltare le esperienze di vita altrui, con l’evento al Conservatorio di Mantova, “Mantova col cuore”, che ha visto in prima linea il Settore Giovanile del Mantova 1911 insieme all’Associazione Boom. Un momento di incontro e dialogo che ha visto come protagonisti alcuni atleti disabili di successo. In platea ad applaudire i ragazzi con i relativi staff appartenenti alle compagini Primavera, Under 17 e Under 14. Tutti hanno ascoltato le storie di Daniele Cassioli, Luca Mercuri, Andrea Devicenzi, Cesare Zanotto, Francesco Messori e Tommaso Movia.

ED ORA COSA BOLLE IN PENTOLA?

Effettivamente qualcosa sta bollendo, tante idee e progetti e poi un grande spoiler: nel mese di maggio 2024, il calcio e la solidarietà torneranno grandi protagonisti del prato dello Stadio Martelli con un nuovo incontro, ma non vogliamo ancora rivelare troppi dettagli. È un progetto grande con una finalità solidale bellissima che colpirà il cuore dei mantovani. Stiamo cercando sponsor che ci supportino e che rendano possibile tutto questo: se le Aziende mantovane vogliono mettersi in contatto con noi, siamo pronti ad abbracciarle. Possono inviare una mail a comunicazione.boom@ gmail.com per scoprire tutti i dettagli. Continuate a seguire i nostri social per essere sempre aggiornati.