Da giovedì tornerà in funzione il bus navetta

MANTOVA – Una notizia da molti attesa: da giovedì 27 agosto torneranno operativi i bus navetta, con partenza da campo canoa e dal parcheggio adiacente Palazzo Te. Il giorno prima si terrà la presentazione dei nuovi mezzi, dotati di quaranta posti, più green con alimentazione a metano, più silenziosi e confortevoli rispetto ai precedenti, come spiegato dall’assessore comunale Iacopo Rebecchi .

Si tratta di navette circolari, poiché sono stati unificati i mezzi e gli orari: dalle 7 alle 21 sarà possibile il trasporto da campo canoa a Piazza Sordello, via Calvi e Palazzo Te, per poi compiere con le stesse tappe, di ritorno, il medesimo percorso.

«Il tragitto – chiarisce Rebecchi – è quello di inizio anno, prima della chiusura dovuta alla pandemia. È stato pensato per andare incontro alle esigenze di cittadini, turisti e lavoratori.

Per i visitatori, infatti, sarà semplice raggiungere i due poli della poli della città e per chi svolga la propria attività in centro, la fermata in via Calvi risulta particolarmente utile.

Nel frattempo sono state sistemate alcune criticità in diverse zone: il parcheggio attiguo a Palazzo Te, che ora ha posti auto in più, è iper sorvegliato, con 12 nuove telecamere, ed è ben illuminato. Anche campo canoa offre un maggior numero di posti, ben 140. Il nostro sforzo è stato quello di migliorare tutti gli aspetti possibili e auspico che siano ancora in molti a usufruire del servizio».

In effetti, prima del lockdown, a gennaio 2019, si era toccato il record di di 30.000 persone trasportate al mese e la tendenza, dalla partenza del servizio, si era mostrata in costante crescita. Una prestazione, quindi, oggi ancora più importante, con il ritorno del mercato in centro storico, per alleggerire il traffico sulla città. (Ilperf)