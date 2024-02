Zanoni srl Concessionaria MAN, il futuro della mobilità passa da Castel Goffredo

CASTEL GOFFREDO – «Abbiamo sempre lavorato guardando al futuro – ci raccontano Francesco e Marco Zanoni che hanno proseguito sulla strada tracciata dal padre Angelo a partire dal 1960 – il nostro obiettivo è essere sempre un passo avanti rispetto al mercato e alle esigenze dei nostri clienti».

E’ come una corsa a tappe la storia di Zanoni srl (www.zanoni-man.it) che da semplice officina meccanica inizia una nuova storia quando nel 1991 diventa concessionaria e officina autorizzata MAN Truck & Bus, casa tedesca leader mondiale nella produzione di veicoli industriali e commerciali che fa parte del Traton Group insieme ai marchi Scania e Volkswagen.

E’ la seconda generazione che sviluppa le grandi potenzialità del mercato costruendo un’azienda dinamica con 34 dipendenti e un fatturato da più di 16 milioni di euro (2022).

Nonostante le difficoltà legate ad un settore che ha incontrato grandi problematiche durante la pandemia Zanoni continua a crescere aggiungendo sempre nuove opportunità come ad esempio la nuova gamma di veicoli MAN New TG e una rete di assistenza efficiente e che non ha mai cessato la propria operatività.

«Immaginare il futuro non è mai facile ma lo costruiamo ogni giorno grazie ad una filosofia aziendale fatta di dinamismo e spirito di gruppo – afferma Marco Zanoni, titolare dall’azienda insieme al fratello Francesco – le nuove sfide non ci spaventano e siamo sempre pronti a metterci in gioco per migliorare la qualità dei nostri servizi».

L’innovazione ha fatto grandi passi in avanti per il settore dell’autotrasporto soprattutto dal punto di vista dell’elettronica. «I nuovi veicoli NEW TG hanno un design accattivante – specifica Francesco Zanoni – mettono al primo posto la sicurezza con bassissime emissioni inquinanti e un comfort dell’autotrasportatore aumentato grazie a sistemi di assistenza alla guida intelligenti».

Anche l’autotrasporto sta investendo molto sulla ricerca di soluzioni legate all’ecologia e al rispetto dell’ambiente.

In tal senso la produzione di veicoli commerciali elettrici pone MAN all’avanguardia nel trasporto economico ed ecologico: una gamma tutta da scoprire nelle sedi Zanoni a Castel Goffredo e a Castenedolo (Bs) nell’autoparco di Brescia Est.

Nel segmento Van sono stati ottenuti ottimi risultati, superiori ad ogni aspettativa. Le caratteristiche più apprezzate dai clienti sono quelle di versatilità e maneggevolezza dei veicoli e ormai sempre di più Zanoni sta diventando un punto di riferimento nella zona sia come vendita che come officina.

Zanoni Srl, leasing con Volkswagen Financial Service,

contratti di manutenzione e Digital Services

Come società finanziaria, Volkswagen Financial Services supporta i clienti del produttore di veicoli industriali MAN Truck & Bus, promuovendone le vendite. Il portafoglio di Volkswagen Financial Services comprende soluzioni di finanziamento, leasing e assicurazione dei veicoli industriali di MAN Truck & Bus.

Tra i vari servizi anche i MAN Service Contracts che tutelano dai rischi e dall’incertezza dei costi, offrendo una gamma di servizi, tra cui tutti gli interventi di manutenzione e ispezione. Grazie ai loro servizi digitali si possono consultare in qualsiasi momento le prossime scadenze di manutenzione, i componenti che eventualmente richiedono manutenzione e le segnalazioni di danni.

Ottimizzare l’attività, inoltre, è facile con MAN Digital Services: un insieme di pacchetti digitali da scaricare dal Marketplace. Le aree di impiego: gestione della flotta con RIO Platform, gestione della manutenzione, prestazione dei conducenti e registrazione dati del tachigrafo e supporto ai conducenti con istruzioni e controllo digitale. Con MAN Digital Services vi assicurate vantaggi esclusivi per maggiore efficienza, maggiore sfruttamento dei veicoli e maggiore produttività.