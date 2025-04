Lavoro nero: trovati due operai irregolari, uno dei quali clandestino. Multa da 8.000 euro al titolare

VOLTA MANTOVANA I Carabinieri della Stazione di Volta Mantovana, unitamente al personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Mantova, a seguito di un controllo effettuato presso un’azienda ubicata in quel centro, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Mantova un 33enne residente a Sommacampagna perché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, di lavoro irregolare per aver impiegato 2 lavoratori in nero.

All’atto dell’accesso i Carabinieri trovavano 2 lavoratori intenti allo smaltimento di materiale inerte. I due lavoratori stranieri extracomunitari non erano stati assunti con regolare contratto di lavoro, ed uno è risultato anche irregolare sul territorio nazionale.

Sono state elevate sanzioni amministrative pari a 8.270 euro.