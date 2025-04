Malore mentre è in mountain bike: muore a 56 anni Cristian Ferrari

GAZZUOLO Si era accasciato per un malore mentre, in sella alla sua mountain bike, stava facendo un giro insieme ad alcuni amici come lui appassionati del pedale ieri mattina verso le 9.30 in strada Canova, tra Gazzuolo e Marcaria. Le condizioni di Cristian Ferrari, 56enne di Gazzuolo, erano apparse fin da subito molto gravi. Rianimato sul posto era stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Civile di Brescia dove però è deceduto nel corso della giornata. Già fissati i funerali, che si terranno martedì 29 alle 16 nella chiesa parrocchiale della frazione di Belforte, dove il 56enne abitava. Numerosi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Ferrari, tra questi quello del Mantova Club Marcaria che sulla vetrina della propria pagina facebook ha scritto: “oggi è un giorno veramente triste per il Mantova club Marcaria siamo appena venuti a conoscenza della morte di Cristian Ferrari di Belforte nostro tesserato tutto il club si stringe intorno alla sua famiglia facendogli le condoglianze”.