Volley Serie B maschile – E’più Viadana riparte (forse). Rossi: “Serve una soluzione”

MANTOVA Stasera (ore 20) a Mezzano Inferiore l’È Più Viadana, come da programma, dovrebbe iniziare la preparazione. I ragazzi agli ordini dei tecnici Alberto Panciroli e Giordano Gualerzi sono pronti per ripartire, in vista dell’inizio del campionato di B che li vede ancora inclusi nel girone C, assieme al Gabbiano. Ci sono però delle difficoltà e il raduno è a rischio. «Speriamo però effettivamente di cominciare – afferma il presidente Valeriano Rossi – perché c’è un problema per quanto concerne le docce. Il Comune di Sorbolo ha dato mandato al Csi di Parma di gestire l’impianto. Il problema è risolvibile per gli atleti che hanno pochissimi chilometri da fare, mentre chi deve percorrere parecchi chilometri per arrivare qui ad allenarsi, ha bisogno di utilizzare le docce. Mi auguro che ci possa essere una veloce soluzione, e favorevole, per quanto ci riguarda, anche perché trovare ora come ora una sede alternativa per poter svolgere la preparazione non è per nulla facile. Al limite potremmo aspettare un po’ e far slittare di uno o due giorni l’inizio degli allenamenti, ma poi se non troviamo un’alternativa a Mezzano Inferiore, come facciamo? Se questo problema non viene affrontato e risolto, tutto si complica». A parte le difficoltà tecniche già a inizio stagione, il presidente Rossi è soddisfatto della rosa affidata a coach Panciroli, pur avendo affrontato anche in questo campo diversi grattacapi. «Aver confermato buona parte dell’organico è un buon risultato. Abbiamo sostituito chi ha lasciato con gente che sicuramente offre garanzie. Sulla carta il Viadana sembra una buona squadra, ma è logico che va valutata in partita. Ripartiamo con entusiasmo per far bene. C’è in tutti noi voglia di riprendere un cammino interrotto sette mesi fa per l’emergenza Coronavirus. Vogliamo migliorarci rispetto alla precedente stagione e toglierci delle soddisfazioni. Speriamo di riuscirci».

Per quanto concerne le amichevoli, sono previste a ottobre contro Stadium Mirandola e Parma, compagini anch’esse impegnate in serie B, seppur in un girone differente da quello dei rivieraschi. Novità in organico rispetto all’anno scorso sono il palleggiatore Manuel Civa, che in passato aveva già giocato a Viadana, lo schiacciatore Alberto Silva e l’opposto Daniele Montani, che hanno compensato le uscite di Riccardo Chiesa, Allesch e Vecchi.